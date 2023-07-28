«Видно, где-то недосмотрели»

Все «за», один воздержался: Совет федерации принял закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет. Изначально, как известно, предполагалось изменить и нижнюю границу, подняв ее до 21 года. Но в итоге она осталась на уровне 18 лет. Сенатор Андрей Клишас выразил мнение, что происходящее подрывает доверие к законодательной власти. Именно поэтому он воздержался при голосовании. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе согласен с тем, что парламентарии оказались в непростой ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Совет федерации одобрил, скажем так, непростой закон о повышении призывного возраста. «За» подано 159 голосов — почти единогласно. Но один воздержался. Однако этот один-единственный — не просто сенатор, а глава комитета верхней палаты по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Соавтор, как считается, многочисленных поправок в Конституцию РФ, инициатор многих нашумевших законов. В общем и целом стоит еще раз повторить — не рядовой, а один из самых известных членов Совета федерации.

Свое решение он прокомментировал следующим образом (цитата по ТАСС): «Нельзя подрывать доверие к законодательной власти непродуманными инициативами. В обществе был консенсус по поводу призывного возраста — 18 лет. Этот консенсус разрушили и потом вернулись к тому, что есть».

Видимо, нужно пояснить: изначально предполагалось поэтапно сдвинуть рамки — призывать в российскую армию не с 18 лет, а с 21 года. И, соответственно, верхняя граница смещается до 30 лет. То есть ничего, по сути, не меняется с точки зрения временных рамок призыва. Кроме того, у призывника есть возможность, скажем, окончить учебу в институте, жениться, завести детей и так далее. Однако новый порядок принимается поэтапно, что, по идее, могло увеличить число призывного контингента в целом.

Зачем все это? Народу российскому объяснили: взрослеют нынче позже. Чего забирать вчерашних зеленых школьников? Пусть возмужают и тогда отправляются отдавать долг Родине. В принципе, логично. Ладно, в таком варианте документ и был принят в первом чтении. Теперь, собственно, почему консенсус? Потому, что с незапамятных времен в армии служат с 18 лет. Это уже как бы въелось, впиталось как само собой разумеющееся. И вот порядок меняется. Ну, хорошо, меняется так меняется.

Но ко второму чтению вдруг взяли и переиграли обратно — нижняя граница осталась на уровне 18 лет, а верхняя смещается до отметки в 30 лет. На этот раз объяснили все это потоком писем от желающих служить с раннего возраста, а не тянуть до 21 года. То есть на самом деле никакие наши юноши не зеленые, можно им и послужить. Это мы, видно, поторопились с оценками.

Но тем не менее многие законодатели возмутились, в том числе и сенатор Клишас. И даже возникла небывалая ситуация, когда две палаты, нижняя и верхняя, поспорили и не согласились друг с другом.

В итоге консенсус был найден: те, кто был против, достаточно быстро согласились, что, мол, надо. Но вот Андрей Александрович остался при своем. Правда, все-таки не выступил резко против, а воздержался.

Подводные камни искать не будем и от выводов тоже воздержимся. Нет, все понятно — государственные интересы, позиция Минобороны в данном случае является ключевой. Но ведь можно же было и сразу все согласовать, чтобы без шараханий туда-сюда. Видно, где-то недосмотрели. И вот получилось что получилось — общественный консенсус подорвали, и доверия к законодательной власти не прибавилось. Хотя оно ведь и так не на высоком уровне, чего уж там скрывать. Так что, может быть, все и не так страшно.

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