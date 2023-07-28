В Петербурге на 40% выросла стоимость номера в пятизвездочных отелях

Средняя стоимость номера в пятизвездочных отелях Санкт-Петербурга выросла на 40% — до 14 тысяч рублей, следует из аналитического отчета компании «Аэроклуб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Эксперты компании проанализировали спрос на петербургские отели со стороны представителей бизнеса в первом полугодии 2023 года и отметили, что на фоне общего роста спроса со стороны бизнесменов, составившего по России 22%, Петербург показал падение темпов роста и растущие цены. Рост спроса на отели города на Неве со стороны представителей бизнеса составил только 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом общая доля бронирований номеров в Петербурге сократилась до 6% в общем объеме по России.

С другой стороны, увеличилась средняя стоимость номера в отелях Петербурга: в первом полугодии 2023 года она выросла на 17% и составила 7400 рублей, став самой высокой по России. Средняя продолжительность проживания в Петербурге составила, как и ранее, две ночи.

Эксперты отмечают, что спрос на пятизвездочные отели в Петербурге упал на 22% по сравнению с прошлым годом.

Чаще всего в отелях Петербурга останавливались сотрудники телеком- и ИТ-компаний.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что номерной фонд в апарт-отелях Петербурга вырос за шесть месяцев 2023 года почти на тысячу юнитов — до 31 тыс. При этом сегмент классических гостиничных номеров в городе прибавился всего на 62 номера за счет ввода двух гостиниц.

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