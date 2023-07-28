Генсек РФС не исключил отмены статуса легионеров для футболистов из стран БРИКС

Вероятность отмены лимита на легионеров для игроков из Африки и стран БРИКС существует, сообщил генсек Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов. Если подобное соглашение будут подписано со странами БРИКС и распространит свое действие на ЮАР, тогда футболисты определенных стран смогут не считаться легионерами в России, пояснил господин Митрофанов на сессии в рамках саммита РФ—Африка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Митрофанов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Максим Митрофанов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Лимит на игроков-иностранцев определяется Министерством спорта России, а не РФС. Тем не менее вы знаете, что существуют прецеденты, когда Россия заключает соглашения, пример такого соглашения существует с Белоруссией, в рамках ЕАЭС, и для граждан этих стран, которые выступают за свои национальные сборные, сделаны исключения»,— прокомментировал господин Митрофанов возможность смягчения лимита на легионеров для представителей Африки (цитата по «РИА Новости»).

Легионер — игрок, не имеющий права выступать за сборные команды РФ по футболу в соответствии с нормами FIFA. К легионерам не относятся иностранные граждане, являющиеся гражданами Союзного государства. При этом они имеют право выступать за спортивные сборные команды по футболу Белоруссии.

«Этот саммит мы используем в том числе для презентации представителям Африканского континента тех проектов, которые мы реализуем в России»,— сказал также генсек РФС, напомнив, что в России играло большое количество легионеров из Африки.

В Санкт-Петербурге 27–28 июля проходит второй саммит Россия—Африка.

Мария Федотова