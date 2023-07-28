КГИОП признал памятником приходской дом при церкви Божией Матери

Дом причта церкви Божией Матери «Всех Скорбящих Радости» (проспект Обуховской Обороны, 33) был включен в перечень объектов культурного наследия Санкт-Петербурга. Об этом 28 июля сообщил комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры города (КГИОП).

Здание было возведено в 1904 году по проекту архитектора Густава фон Голи в «русском стиле» XIX — начала XX веков. По данным КГИОП, в доме-памятнике сохранились исторические объемно-пространственные решения, архитектурное оформление фасадов, конструктивная система и подлинные материалы несущих и ограждающих конструкций. Кроме того, ценность представляют оригинальные исторические элементы интерьеров вестибюля и лестничных клеток, уточнили в комитете.

В настоящее время здание является многоквартирным жилым домом.

Ранее Ъ-СПб писал, что два бывших доходных дома Покровской на Петроградской стороне стали памятниками.

Елизавета Горовая

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