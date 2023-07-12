Адмиралтейские верфи начали ходовые испытания супертраулера «Механик Сизов»

Петербургские Адмиралтейские верфи (входят в состав Объединенной судостроительной корпорации, ОСК) начали ходовые испытания рыболовецкого супертраулера проекта СТ-192 «Механик Сизов», сообщила пресс-служба предприятия в среду, 12 июля. Судно спустили на воду два года назад.

«Ходовые испытания пройдут в районе острова Гогланд, на полигонах Финского залива»,— говорится в сообщении.

В ходе испытаний специалисты верфи подтвердят технические характеристики судна и работу навигационного и основного оборудования.

«Механик Сизов» — морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192. Первый траулер серии – «Капитан Вдовиченко» — «Адмиралтейские верфи» передали заказавшей суда Русской Рыбопромышленной Компании в июле 2022 года. В конце мая 2023-го на воду было спущено второе судно серии — «Механик Маслак». Всего по контракту с «Русской рыбопромышленной компанией» планируется постройка еще девяти судов этого типа.

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