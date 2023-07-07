Причиной взрыва на заводе в Чапаевске могли стать остатки взрывчатых веществ в трубах

По предварительным данным, трубы на заводе «Промсинтез» в Чапаевске, где произошел взрыв, были старыми. В них могли быть остатки взрывчатых веществ. На этих трубах перед взрывом проводились сварочные работы. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

«Выражаю соболезнование семьям и близким погибших и надеюсь, что виновные — ответят за смерть людей по всей строгости закона»,— говорится в сообщении.

Ранее при взрыве на предприятии в Самарской области шесть человек погибли и двое пострадали. Это произошло во время ремонтных работ.

Георгий Портнов