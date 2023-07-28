Ученые реанимировали вид червей, ранее считавшийся вымершим

Российские и зарубежные ученые реанимировали вид червей-нематод, которые на протяжении 46 тыс. лет находились в вечной мерзлоте Сибири. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном научным журналом Plos Genetics.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Plos Genetics Фото: Plos Genetics

До этого момента считалось, что вид червей-нематод под названием Panagrolaimus kolymaensis вымер. Однако ученые выяснили, что организмы особей были не мертвы, а находились в спящем состоянии криптобиоза. Предположительно, реанимированные нематоды жили в позднем плейстоцене (более известном как ледниковый период).

В позднем плейстоцене большая часть существовавшей мегафауны вымерла из-за появления первобытных охотников. При этом тогда все еще существовали саблезубые кошки, глиптодонты, мамонты и мастодонты.

Ученые извлекли особей из вечной мерзлоты в районе реки Колымы в северо-восточной части Сибири еще пять лет назад. Сейчас им удалось реанимировать их с помощью воды и пищи. Небольшая группа червей прожила меньше месяца после реанимации, но выжившие особи дали продолжение сотне новых червей.

По словам профессора Теймураза Курчалия, руководившего исследованием, результаты открытия смогут помочь в хранении клеток и тканей в будущем. «Мы прошли долгий путь от использования этой науки до возвращения крионически замороженных людей или динозавров, хотя теперь мы лучше понимаем, как достичь состояния между жизнью и смертью»,— заявил он в интервью Daily Mail.

Проект финансировался Российским фондом фундаментальных исследований, немецким фондом Volkswagen, грантом по Программе Эмми Нётер (ENP), а также ирландской академией Astra. Среди ученых, внесших вклад в исследование,— Анастасия Шатилович, Елизавета Ривкина, Алексей Чесунов, а также Мартин Пиппель, Тарья Хоффмайер, Льюис Стивенс, Майкл Хиллер.

Полина Мотызлевская