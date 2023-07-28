Посол ФРГ исключил совместные климатические проекты Германии с Россией

Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр заявил, что в силу накопившихся за последние годы серьезных политических кризисов между Москвой и Берлином стали невозможны соглашения по ряду вопросов. В частности, речь идет о совместных проектах в сфере защиты климата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геза Андреас фон Гайр

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Геза Андреас фон Гайр

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как рассказал Геза Андреас фон Гайр РБК, скопившиеся проблемы, включая военные действия на Украине, препятствует «инициативам по культурному и общественному диалогу» на уровне граждан, а по линии правительств — «совместным проектам в сфере охраны окружающей среды и защиты климата».

Геза Андреас фон Гайр выразил надежду, что отношения России и Германии в будущем будут развиваться иначе, поскольку, по его словам, Москва не может быть заинтересована в возведении новых «стен политической культуры». «В частности, это касается вопросов охраны окружающей среды и защиты климата, которые в том числе будут сказываться и на благосостоянии, и на доступе к ресурсам. Россия рискует отстать от глобальных тенденций»,— сказал он.

Среди совместных проектов Германии и России по защите окружающей среды и климата — поддержка природоохранных технологий с использованием инновационных технологий, утилизация отходов, Международная климатическая инициатива, включающая защиту лесов на Дальнем Востоке РФ.

25 июля Геза Андреас фон Гайр объявил о завершении миссии в Москве. В ближайшее время посол, занимавший эту должность с сентября 2019 года, покинет Россию. Его сменит замглавы фракции Свободной демократической партии (СвДП) в Бундестаге Александер Ламбсдорф. Его назначение одобрил МИД РФ.

Лусине Баласян