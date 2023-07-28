Ново-Александровскую улицу в Петербурге включат в программу капремонта

Ново-Александровская улица в Невском районе Санкт-Петербурга будет включена в адресную программу капитального ремонта дорог. Такое решение было принято в ходе выездного совещания, проведенного Государственной-административно технической инспекции Петербурга.

Как сообщили 28 июля в ГАТИ, в ведомство регулярно поступали жалобы на уничтоженные газоны вдоль Ново-Александровской улицы, в том числе возле ГБДОУ детского сада № 141. Квартал находится на контроле специалистов ГАТИ с 2022 года и за это время здесь было зафиксировано более 100 нарушений правил парковки.

На сегодняшний день ширина проезжей части улицы составляет менее 4 метров, что не соответствует градостроительным нормам. При реконструкции дорожное полотно должно быть расширено минимум до 5,5 м, а все инженерные коммуникации перенесены под газонное покрытие, отметили в ГАТИ.

По итогам выездного совещания было принято решение, что комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга изучит возможность переноса работ по реконструкции Ново-Александровской улицы на более ранний срок, ГАТИ, в свою очередь, усилит мониторинг прилегающей территории для пресечения хаотичной парковки, а комитет по благоустройству восстановит зеленые насаждения и возведет декоративные ограждения, препятствующие заезду автомобилей на газоны.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в августе в Петербурге начнется дорожный ремонт девяти автомагистралей в разных районах города.

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