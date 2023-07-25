В августе в Петербурге начнется ремонт девяти автомагистралей

Дорожники в Санкт-Петербурге продолжают летнюю ремонтную кампанию. В августе планируется провести ремонт девяти магистралей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, в адресную программу последнего месяца лета вошли следующие участки: Приморское шоссе (от Горского ручья до улицы Володарского протяженностью 8,44 км), Суздальское шоссе (протяженность готовящемуся к ремонту участка — 1,59 км), Новое шоссе (3,05 км) и Центральная улица в Белоострове (2,1 км), Петроградская набережная (1,52 км), улица Александра Матросова (от Выборгской набережной до улицы Харченко протяженностью 1,39 км), Лиговский проспект (от Обводного канала до Витебской ж/д — 0,83 км), проспект Ветеранов (3,97 км) и Дачный проспект (от Ленинского проспекта до бульвара Новаторов — 1,57 км).

В целом в плане этого года значится ремонт дорог более чем по 100 адресам. В городском бюджете на эти цели заложено 12,2 млрд рублей, уточнили в КРТИ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Смольном определили подрядчиков по ремонту дорог в северных и южных территориальных районах города за 6 млрд рублей.

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