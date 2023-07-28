Цифровой рубль остался непонятым

Две трети компаний не видят пользы в цифровом рубле, данные опроса компании «Актион Бухгалтерия» приводит Forbes. Только каждый десятый респондент заявил, что планирует использовать новую форму денег. Остальные — либо просто считают ее ненужной, либо вовсе не понимают, что это такое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Подробнее о результатах опроса — в справке “Ъ FM”.

Однозначно полезным цифровой рубль назвали только в 7% компаний. 16% уверенно говорят, что новая форма денег не нужна. Половина респондентов пока не может ответить, окажется ли инструмент удобным и полезным. Столько же сомневаются, что будут его использовать. Чуть больше четверти участников опроса предпочли вообще воздержаться от оценок, потому что не знают, что такое цифровой рубль. Только треть респондентов смогла назвать преимущества этого инструмента. Из них 13% указывают на возможность расплачиваться через приложения любого банка, 8% говорят о низких комиссиях, 7% — о надежности инструмента, поскольку управляет системой Центробанк. Около 3% считают, что валютные расчеты в условиях санкции станут проще. Столько же полагают, что инструмент позволит заключать безопасные сделки. Говоря о потенциальных недостатках, каждый второй респондент указывает на сбои на первых этапах работы самого цифрового рубля, а около 15% опасаются высокого контроля со стороны государства.

Среди респондентов оказались представители малого и среднего бизнеса в сферах строительства, производства, торговли, транспорта и IT. Но вопросы по поводу цифрового рубля есть и у граждан, заметил управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев. И ответить на них, по его словам, должен регулятор:

«Все плюсы, действительно, пока неочевидны. На мой взгляд, Центральному банку следует подготовить определенные программы, которые бы показывали механизм работы цифрового рубля и его преимущества, которые бизнес может получить в случае, если будет использовать этот инструмент для своих расчетов.

Как минимум цифровой рубль может решить вопрос, связанный с внешнеэкономической деятельностью и с расчетами через банки. На сегодняшний день санкционное кольцо вокруг российских банков сужается. И, вероятно, использование такого инструмента на межправительственном уровне с дружественными государствами позволит избежать проблем, связанных с расчетами за товары, работы и услуги, которые покупаются этими странами на территории России. И, соответственно, если бизнес заключает такие соглашения с иностранными компаниями, то это так же может работать.

Между тем, наверное, стоит задуматься над какими-то специальными программами, чтобы сделать этот инструмент более понятным, более простым для гражданина. Может быть, имеет смысл разработать определенные маркетинговые преимущества для его использования».

Госдума приняла закон о цифровом рубле 11 июля 2023 года. Первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова рассказывала “Ъ FM”, что новый инструмент будет использоваться для расчетов. Получать проценты на цифровые рубли или кредитоваться в них будет нельзя.

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Илья Сизов