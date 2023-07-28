Солодовенный завод «Ностерс» в Петербурге выкупила Proxima Capital Group

Признанный в 2020 году банкротом бывший солодовенный завод «Ностерс» в Санкт-Петербурге выкупила структура Proxima Capital Group — компания «Зерновые традиции». Новый собственник заявил о намерении погасить все требования кредиторов — долг компании перед Промсвязьбанком (ПСБ) составляет 1,46 млрд рублей.

По данным «Ъ», бывшие владельцы «Ностерс» могли быть связаны с экс-акционерами ПСБ Дмитрием и Алексеем Ананьевыми. Согласно материалам петербургского арбитража, владевшие «Ностерс» Abessynia Trading Ltd. и Galeritus Trade & Invest Ltd. принимали участие в схемах по выводу денежных средств из Промсвязьбанка и аффилированных с бенефициарами ПСБ структур, и «Ностерс» мог быть подконтролен ПСБ.

Представители Proxima Capital Group факт сделки подтвердили, заявив, что планируют выводить актив из процедуры банкротства.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Ъ» «Ячмень набрел на инвесторов».

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