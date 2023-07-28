Настрелял на 13 лет

Суд в Кургане приговорил жителя города Щучьего Артема Квашнина к 13 годам лишения свободы. Осенью 2022 года подсудимый открыл огонь из охотничьего карабина по проезжавшим автомобилям и сотруднику Росгвардии. Первые три года Квашнин будет отбывать в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима. Суд признал его виновным в краже, хищении и хранении оружия, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Защитник Артема Квашнина заявил, что вопрос обжалования приговора будет решен после его изучения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Курганский областной суд вынес приговор 20-летнему жителю Щучьего Артему Квашнину, который в ноябре 2022 года устроил стрельбу по проезжавшим автомобилям. Он признан виновным в краже, хищении огнестрельного оружия и его незаконном хранении, хулиганстве и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Артему Квашнину назначено 13 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшегося срока — в колонии строгого режима. После освобождения из колонии он будет на один год ограничен в свободе, сообщают в суде.

Уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Щучьего расследовало управление СКР по Курганской области. Следователи установили, что 10 ноября прошлого года молодой человек, будучи пьяным, залез в автомобиль другого горожанина, из которого похитил охотничий карабин, боеприпасы и другие вещи. Затем на улице Кирова Артем Квашнин из хулиганских побуждений начал стрелять из украденного оружия по проезжавшим мимо автомобилям. По данным СМИ, стрельба велась возле средней общеобразовательной школы №1.

После этого горожанин, пытаясь скрыться от правоохранительных органов, выстрелил в прибывшего на место происшествия сотрудника Росгвардии. Спустя непродолжительное время Квашнина задержали. По ходатайству следователя СКР он был заключен под стражу на время следствия.

Артем Квашнин был признан виновным по ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 226, ч. 2 ст. 213, ст. 317 и ч. 1 ст. 222 (кража, хищение оружия, хулиганство, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконный оборот оружия) УК РФ. Обвинение в покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 105 УК) суд исключил как излишне вмененную квалификацию действий.

«Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке во Втором апелляционном суде общей юрисдикции»,— уточняют в Курганском областном суде.

Адвокат Артема Квашнина Алексей Неупокоев сообщил «Ъ-Южный Урал», что вопрос обжалования приговора будет решаться после получения его мотивировочной части. Раскрыть позицию по делу он отказался.

«В целом я согласовал позицию с Артемом. Нам осталось получить приговор на руки и изучить его мотивирующую часть — судья зачитал только вводную и резолютивную части приговора. После его анализа будем принимать решение, стоит обжаловать или нет»,— пояснил Алексей Неупокоев.

По данным базы судебных решений, в январе 2022 года Щучанский районный суд признал Артема Квашнина виновным в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. С учетом признания вины и активного способствования раскрытию преступления ему был назначен один год ограничения свободы.

Михаил Бычков, Челябинск