Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Настрелял на 13 лет

Жителя Курганской области осудили за стрельбу по автомобилям и Росгвардии

Суд в Кургане приговорил жителя города Щучьего Артема Квашнина к 13 годам лишения свободы. Осенью 2022 года подсудимый открыл огонь из охотничьего карабина по проезжавшим автомобилям и сотруднику Росгвардии. Первые три года Квашнин будет отбывать в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима. Суд признал его виновным в краже, хищении и хранении оружия, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Защитник Артема Квашнина заявил, что вопрос обжалования приговора будет решен после его изучения.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Курганский областной суд вынес приговор 20-летнему жителю Щучьего Артему Квашнину, который в ноябре 2022 года устроил стрельбу по проезжавшим автомобилям. Он признан виновным в краже, хищении огнестрельного оружия и его незаконном хранении, хулиганстве и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Артему Квашнину назначено 13 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшегося срока — в колонии строгого режима. После освобождения из колонии он будет на один год ограничен в свободе, сообщают в суде.

Уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Щучьего расследовало управление СКР по Курганской области. Следователи установили, что 10 ноября прошлого года молодой человек, будучи пьяным, залез в автомобиль другого горожанина, из которого похитил охотничий карабин, боеприпасы и другие вещи. Затем на улице Кирова Артем Квашнин из хулиганских побуждений начал стрелять из украденного оружия по проезжавшим мимо автомобилям. По данным СМИ, стрельба велась возле средней общеобразовательной школы №1.

После этого горожанин, пытаясь скрыться от правоохранительных органов, выстрелил в прибывшего на место происшествия сотрудника Росгвардии. Спустя непродолжительное время Квашнина задержали. По ходатайству следователя СКР он был заключен под стражу на время следствия.

Артем Квашнин был признан виновным по ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 226, ч. 2 ст. 213, ст. 317 и ч. 1 ст. 222 (кража, хищение оружия, хулиганство, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконный оборот оружия) УК РФ. Обвинение в покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 105 УК) суд исключил как излишне вмененную квалификацию действий.

«Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке во Втором апелляционном суде общей юрисдикции»,— уточняют в Курганском областном суде.

Адвокат Артема Квашнина Алексей Неупокоев сообщил «Ъ-Южный Урал», что вопрос обжалования приговора будет решаться после получения его мотивировочной части. Раскрыть позицию по делу он отказался.

«В целом я согласовал позицию с Артемом. Нам осталось получить приговор на руки и изучить его мотивирующую часть — судья зачитал только вводную и резолютивную части приговора. После его анализа будем принимать решение, стоит обжаловать или нет»,— пояснил Алексей Неупокоев.

По данным базы судебных решений, в январе 2022 года Щучанский районный суд признал Артема Квашнина виновным в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. С учетом признания вины и активного способствования раскрытию преступления ему был назначен один год ограничения свободы.

Михаил Бычков, Челябинск

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...