Петербургского баттл-рэпера Забэ обвинили в издевательстве над гибелью Владлена Татарского

Общественная организация «Армия Защитников Отечества» (АЗО) обратилась в Генеральную прокуратуру и СК России с просьбой проверить создателя петербургской баттл-рэп площадки RBL (Russian Battle League, ReBeL, Русская Баттловая Лига) Антона Забаева, известного под творческим псевдонимом Забэ, на предмет оправдания терроризма. Активисты усмотрели в недавнем словесном поединке между ним и другим рэпером Керамбитом издевательство над гибелью военкора Владлена Татарского (Максима Фомина).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Youtube / RBL [Russian Battle League] Фото: Youtube / RBL [Russian Battle League]

Речь идет об отрывке из выступления, где господин Забаев произносит фразу в адрес оппонента: «Я вручил бы тебе золотую статуэтку, чтобы тебя ***** разорвало».

Как пояснили «Ъ-СПб» в АЗО, в адрес организации было направлено обращение с соответствующим требованием. «У нас часто такое бывают, что к нам обращаются массово с тем, чтобы мы отреагировали на ту или иную вещь, зная нашу общественно-политическую деятельность»,— сообщил руководитель «Армии Защитников Отечества» Иван Отраковский.

По словам самого Антона Забаева, данный пассаж вырван из контекста, поскольку под «золотой статуэткой» имелась в виду премия американской киноакадемии «Оскар», а вовсе не бюст со взрывчаткой, который был вручен во время инцидента, произошедшего 2 апреля в кафе Петербурга на Университетской набережной. «Суть в том, что я организатор RBL. Я не батлился восемь лет и вот у соперника такой шанс появился — и за это он получает "Оскар", а взрыв в данном случае означает радость. Поэтому я на все это смотрю и не понимаю суть претензий»,— пояснил музыкант и указал, что никаких имен в тексте не прозвучало.

В свою очередь господин Отраковский на вопрос «Ъ-СПб», правильно ли была понята фраза рэпера, ответил, что это установит проверка. Он подчеркнул, что сам он не против рэперов, баттл-площадки и даже противников СВО. «Мы ни в коем случае не против творчества, но мы против того, чтобы изгалялись [над памятью Владлена Татарского]. Если это вырвано из контекста, то все разберутся и скажут, что были неправы»,— заявил общественник.

В середине июня Ленинский районный суд Петербурга оштрафовал на 40 тыс. рублей 21-летнего рэпера Scally Milano (Даниил Дмитриев) по административному делу о дискредитации вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП). Привлечь рэпера к ответственности попросил депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Романов.

Андрей Кучеров

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