В Ессентуках запретят кататься на электросамокатах в парках города

Комиссия по дорожной безопасности администрации Ессентуков приняла решение о запрете катания на электросамокатах в центральных парках города. Об этом сообщает пресс-служба администрации.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
«Теперь в главных парках Ессентуков для безопасности и комфорта отдыхающих установят запрещающие знаки, а нарушители заплатят штраф 800 руб.»,— сообщает пресс-служба.
Отмечается, что общая площадь центральных зеленых зон города составляет почти 100 га. Решение о запрете электросамокатов было принято после травмоопасного случая в парке Победы.
Ранее сообщалось, что аналогичный запрет на самокаты в районе набережных и центра города ввели власти Сочи.