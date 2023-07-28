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В Ессентуках запретят кататься на электросамокатах в парках города

Комиссия по дорожной безопасности администрации Ессентуков приняла решение о запрете катания на электросамокатах в центральных парках города. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Теперь в главных парках Ессентуков для безопасности и комфорта отдыхающих установят запрещающие знаки, а нарушители заплатят штраф 800 руб.»,— сообщает пресс-служба.

Отмечается, что общая площадь центральных зеленых зон города составляет почти 100 га. Решение о запрете электросамокатов было принято после травмоопасного случая в парке Победы.

Ранее сообщалось, что аналогичный запрет на самокаты в районе набережных и центра города ввели власти Сочи.

Анастасия Назарова

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