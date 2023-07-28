Новый корпус онкоцентра в Песочном откроют до конца года

В поселке Песочный Курортного района Санкт-Петербурга до конца 2023 года откроется амбулаторно-консультативный корпус онкологического центра имени Н.П. Напалкова. Первых пациентов он примет в начале следующего года, сообщили 28 июля в пресс-службе Смольного.

Новое здание поликлиники будет рассчитано на 1100 посещений в день. В нем будут находиться кабинеты онкологов и других специалистов, малые операционные, процедурные и манипуляционные кабинеты, а также оборудование для проведения лучевой диагностики — КТ, МРТ, маммограф и рентген. Кроме того, в здании расположится дневной стационар химиотерапии, эндоскопическая операционная и диагностические кабинеты, центр для стомированных пациентов, оборудование для проведения ультразвуковой и функциональной диагностики.

Строительство амбулаторно-консультативного корпуса началось в январе 2021 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что для Первого меда в Петроградском районе Петербурга построят новый корпус и отремонтируют действующие за 2,6 млрд рублей.

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