СвЖД с 29 июля увеличит число вагонов на маршруте Екатеринбург — Алапаевск

Свердловская железная дорога (СвЖД) увеличивает количество вагонов в части пригородных поездов на маршруте Екатеринбург — Алапаевск, сообщили в пресс-службе СвЖД. По просьбам пассажиров СвЖД с 29 июля по 14 октября по субботам вместо двух вагонов будет курсировать четыре на следующих рейсах:

№6774/6773 Екатеринбург — Алапаевск (отправление запланировано на 7:19, прибытие — на 11:55)

№6778/6777 Алапаевск — Екатеринбург (отправление запланировано на 16:39, прибытие — на 21:18)

Сообщается, что вагоны оснащены кондиционерами, системами обеззараживания воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами. В салонах установлены удобные кресла, розетки и информационные табло.

Свердловская железная дорога работает в Свердловской и Тюменской областях, ХМАО и ЯНАО, а также в Пермском крае. Напомним, СвЖД на летний сезон ввела дополнительную остановку электричкам Екатеринбург — Алапаевск. Так, до 15 октября 2023 года электрички будут останавливаться на станции Крутиха (поселок Крутиха, Режевской городской округ). В связи с этим изменится время прибытия и отправления пригородных поездов на маршруте.

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