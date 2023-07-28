На Воронежскую область приходится 1% вакансий PR-специалистов в России

В июне в России было размещено 37 тыс. вакансий для сотрудников в сфере рекламы, маркетинга и PR. 1% из них приходится на Воронежскую область. Об этом сообщила пресс-служба рекрутинговой компании Head Hunter.

Аналитики также посчитали, что в июне на платформе компании было размещено 370 тыс. резюме специалистов в этой сфере. Индекс конкуренции Head Hunter, который отражает количество резюме на одну вакансию, в среднем по стране составляет 9,9. В Воронежской области он равняется 8,4.

Отмечается, что в этом году 79% соискателей в сфере связей с общественностью — это женщины. 42% из них — люди возрасте от 25 до 34 лет. 47% потенциальных сотрудников имеют опыт работы по профессии более шести лет, 83% — высшее образование.

Средняя зарплата PR-специалиста в России — 60,8 тыс. руб. Выше всего она в Центральном федеральном округе (80,6 тыс. руб.), ниже всего — в Северо-Кавказском федеральном округе (40 тыс. руб.).

Ранее стало известно, что каждый пятый житель Воронежской области мог столкнуться с сексуальными домогательствами на собеседовании.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте