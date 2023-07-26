С сексуальными домогательствами на работе могли столкнуться 29% сотрудников в Воронеже

29% сотрудников воронежских организаций могли столкнуться с сексуальными домогательствами на работе. Об этом сообщила пресс-служба рекрутинговой компании Head Hunter со ссылкой на результаты проведенного исследования. В частности, по данным рекрутеров, 20% респондентов сталкивались с харассментом во время собеседований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из числа респондентов возможными жертвами харрасмента были 21% женщин и 13% мужчин

Среди непристойных действий опрошенные выделили «неприличные высказывания или оскорбления» (13%), «нежелательные прикосновения» (10%) и «принуждение к интимной близости» (6%).

Половина из сообщивщих о домогательствах на собеседовании были уверены, что «дальнейшее трудоустройство зависело от реакции на произошедшее». Такого мнения одинаково придерживаются как мужчины, так и женщины.

76% респондентов заявили, что «в отношении инициаторов харассмента чаще всего не применяются никакие меры».

Лишь в 10% случаев их наказывали выговором, штрафом или увольнением. 70% опрошенных не знают, есть ли на их текущем или последнем месте работы процедуры предотвращения или расследования случаев домогательств. Оставшиеся 30% сообщили, что такие инструменты есть. В частности, 12% опрошенных сообщили, что соответствующий запрет прописан в политике компании, 10% рассказали об обучении сотрудников «корпоративной этике». регламент сообщений о сексуальных инцидентах, в том числе, в анонимном формате, есть на рабочих местах 7% опрошенных воронежцев.

Как развивается корпоративная этика в России — в материале «Ъ»

Алина Морозова

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