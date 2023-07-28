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Коммерсантъ FM
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Россия изучает варианты подключения африканских банков к своей системе платежей

Правительство и Банк России в рамках совместной работы рассматривают возможность подключения африканских банков к российской Системе передачи финансовых сообщений и перехода на расчеты в рублях. Об этом на саммите Россия—Африка рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Обеспечиваем возможность удобных взаимных расчетов между бизнесом. Для этого совместно с ЦБ прорабатываем подключение африканских банков к российской Системе передачи финансовых сообщений, переход на расчеты в рублях. Партнеры выражают готовность к поиску взаимовыгодных решений»,— отметил господин Решетников (цитата по ТАСС).

О необходимости перехода на нацвалюты в финансовых расчетах с африканскими странами, включая рубль, в ходе первого дня форума заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что такая мера позволит расширить спектр торгово-экономических связей между странами и усилить безопасность взаимных торговых обменов. По словам президента, в 2022 году товарооборот России и Африки достиг $18 млрд.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Полная разноколосица».

Милена Костерева

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