Госдума приняла предложенный донским парламентом закон о передаче лесополос аграриям

Государственная Дума России приняла закон о передаче лесополос в районах сельхозугодий аграриям без проведения торгов. Законодательная инициатива была выдвинута депутатами Законодательного собрания Ростовской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель регионального парламента Александр Ищенко.

«Эта мера позволит более тщательно ухаживать за лесополосами, заниматься их восстановлением, что важно и для экологии южных степных территорий»,— пояснил господин Ищенко.

Ранее «Ъ-Юг» публиковал мнение донского фермера Николай Попивненко о данном законопроекте. Предприниматель рассказал, что для того, чтобы новый закон работал эффективно, властям придется провести комплексную оценку состояния лесополос и прилегающих к ним общественных территорий, применить нулевую ставку аренды и разработать специальные меры поддержки аграриев

Анастасия Назарова