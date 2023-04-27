«Сырой документ, при изучении которого возникает больше вопросов, чем ответов»

19 апреля Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о передаче защитных лесополос сельхозпроизводителям без торгов. Ранее с подобной инициативой на федеральный уровень выходило Законодательное Собрание Ростовской области. Для того чтобы новый закон работал эффективно, властям надо провести комплексную оценку состояния лесополос и прилегающих к ним общественных территорий, применить нулевую ставку аренды и разработать специальные меры поддержки аграриев, уверен Николай Попивненко, глава ООО «Автора» и представитель регионального отделения Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР):



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— Лесозащитные насаждения используют не только для улучшения земель сельскохозяйственного назначения, но и для защиты почв, водоемов, дорог и населенных пунктов. Это еще и зеленые «легкие» той территории, где лесополосы расположены: деревья вырабатывают кислород, воздух становится чище, дышать — легче. Поэтому нет сомнения в том, что лесополосы нуждаются в уходе и защите. Вопрос — в том, кто именно должен нести ответственность за состояние лесозащитных полос? Разработка и одобрение в первом чтении нового законопроекта нами воспринимается как попытка власти переложить эту ответственность на плечи аграриев. Но, понимая, в каком состоянии находится львиная доля лесополос, считаем такой шаг не совсем верным.

Ведь одни лесозащитные полосы закладывались еще по распоряжению Сталина, другие — в 80-е годы прошлого века. При СССР была целая государственная программа, направленная на сохранность лесополос. Были специальные организации, которые следили за состоянием лесозащитных насаждений. В начале 1990-х ситуация в стране резко изменилась. Прежнее государство перестало существовать. В новой России программу продолжать не стали, так что последние 30 лет лесополосы являются брошенными. Там — сухостой, валежник, дикая поросль, мусор, грязь. Ни уходных работ, ни элементарной очистки не ведется. Да, несколько лет назад, также по предложению депутатов донского парламента, лесополосы, как и земли под ними, передали в собственность регионов. Власти объявили о том, что «началась процедура межевания, постановки на кадастровый учет и расчистки существующих полезащитных насаждений». На деле же межевание и кадастровый учет, возможно, имели место, а вот расчистка — нет. Сами чиновники признали, что процедура оказалась длительной и затратной, а в бюджете на это просто нет денег. Но ведь и у сельхозпроизводителей свободных средств тоже нет, как, кстати, и свободных рук. Особенно в период полевых работ, которые, как известно, происходят весной, летом и осенью.

При этом редкие аграрии убирают деревья, которые «выходят» на поля. Наши коллеги производят такую расчистку и рискуют нарваться на штрафы. А они, согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), совсем не копеечные. Основной риск — в том, что сейчас сложно доказать, что конкретное дерево относится не к лесополосе, а к соседнему с ней участку. Пока лесозащитная полоса находится в собственности региона, всегда найдутся представители ведомств, которые докажут свою правоту и накажут по всей строгости. Ведь по их документам данная акация или тополь есть в реестре под таким-то номером, а значит, дерево нельзя рубить-пилить, даже если оно по факту выросло не туда.

Теперь что касается передачи лесополос аграриям в аренду. Само это слово предполагает определенные финансовые отношения между арендатором и арендодателем. Выходит, что нас не только обяжут ухаживать за лесополосой, вкладывать средства, но еще и регулярно производить арендную плату и следить за сохранностью арендуемой территории. Здесь я вижу целый клубок проблем. Во-первых, лесополоса — место свободного доступа граждан, которые приезжают для того, чтобы провести время на природе, но зачастую жгут костры, ломают деревья, мусорят, гадят и пр. Ограничить доступ, обнести забором, поставить шлагбаум, натянуть колючую проволоку мы по закону не имеем права. Выходит, мы рискуем нести ответственность за противоправные действия других. Во-вторых, часто между лесополосой и земельным участком проходит грунтовая дорога, которая является муниципальной собственностью. Техника, которая по этой дороге перемещается, также оказывает вредное воздействие на лесозащитные насаждения. Кто в этом случае должен отвечать — арендатор-аграрий или муниципалитет? В-третьих, в Ростовской области есть лесополосы, к которым примыкают сразу несколько земельных участков, принадлежащих разным собственникам. Как правило, это небольшие фермерские хозяйства. Как в этом случае они будут арендовать полосу и нести за нее ответственность? Кооперироваться?

Мы обсуждали этот законопроект с коллегами по АККОР и единогласно пришли к мнению, что он оторван от жизни. Создается ощущение, что авторы пообщались с депутатами, представителями муниципалитетов, науки, а мнение аграриев, тех, кто, собственно, этот закон должен соблюдать, забыли спросить. В итоге — сырой документ, при изучении которого возникает больше вопросов, чем ответов.

Мы не оспариваем тот факт, что лесополосами надо заниматься. Но для того, чтобы аграрии смогли делать это спокойно и качественно, необходимы три условия. Первое — провести комплексную оценку всех лесополос с описанием их состояния и прилегающих к ним территорий общего пользования (дорог, оврагов, водоемов и др.). Второе — урегулировать взаимоотношения между сторонами. Здесь, на мой взгляд, возможны минимум два варианта: доверительное управление или долгосрочная аренда по нулевой ставке. Третье условие — меры государственной поддержки хозяйств, которые инвестируют в развитие лесозащитных полос: расчищают, высаживают новые деревья, создают экологичные удобства для туристов, обеспечивают безопасное пребывание и т. д. Словом, нужны стимулирующие меры, которые позволят аграриям держать специальный штат и приобретать спецтехнику для лесополос без ущерба для основного производства.

Надеюсь, что авторы законопроекта услышат нас и ко второму чтению существенно доработают свой документ.

Правда, открытым остается вопрос взаимоотношений с правоохранительными органами в части наделения наших «лесников» полномочиями задержания нарушителей в лесополосах до приезда полиции. Однако такие поправки, наверное, надо вносить не в новый законопроект, а в КоАП.