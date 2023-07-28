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Коммерсантъ FM
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Летняя погода вернется в Москву в августе

В Москве 29 и 30 июля ожидается резкое ухудшение погоды и дождь с градом. Температура понизится до + 19°С. Однако с воскресенья погода начнет улучшаться. На следующей неделе температура в столичном регионе поднимется до + 27°С, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Резко, значительно меняется погода в субботу. Это будет связано с тем, что уже ночью воздушные массы начнут поступать с северо-запада, а затем с севера. И хотя ночь будет облачная и теплая, + 15–17°С, уже днем максимальная температура существенно понизится по сравнению с вчерашним и сегодняшним днем примерно на 7–8°С. Максимальные значения будут + 19–20°С»,— рассказал господин Вильфанд «Интерфаксу».

Глава Гидрометцентра объяснил, что ухудшение погоды в столичном регионе в субботу связано с фронтальным разделом, который будет проходить через Москву. Отвечая на вопрос агентства, прогнозируется ли в Москве на следующей неделе повторение сильных осадков, которые были в последние дни, господин Вильфанд отметил, что условия для таких дождей в первой половине следующей недели не прогнозируются.

26 июля в Москве прошел самый сильный дождь за всю историю наблюдений. По данным синоптиков, за день в столице выпало больше половины месячной нормы осадков — 45,6 мм. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1894 году. Из-за ливня в столице затопило несколько торговых центров, в частности ТЦ Roomer и «Vegas Кунцево». Максимальное количество осадков, по информации столичных властей, выпало в районе проспекта Вернадского — около 25 мм.

О том, с какими проблемами столкнулись жители столицы из-за дождя,— в материале «Ъ FM» «Москву рекордно залило».

Милена Костерева

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