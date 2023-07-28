Участниками конкурса «Достояние Среднего Урала» станут дом Севастьянова и «Оленьи ручьи»

Экспертная комиссия выбрала 15 кандидатов на присвоение статуса «Достояние Среднего Урала». Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
В шорт-лист конкурса решением экспертной комиссии, состоящей из представителей общественных палат муниципалитетов региона и общественных советов при органах власти попали:
- Уральский государственный академический русский народный хор;
- Алапаевская узкоколейная железная дорога;
- Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал — старый Демидовский завод»;
- Волейбольный клуб «Уралочка»;
- Музейный комплекс «Северская домна»;
- Карьер хризотил-асбеста Уральского асбестового горно-обогатительного комбината;
- Невьянская наклонная башня;
- Уральский добровольческий танковый корпус;
- Исторический сквер Екатеринбурга;
- Зенитный ракетный комплекс завода имени М.И. Калинина;
- Природный парк «Оленьи ручьи»;
- Екатеринбургский спортивный комплекс «Динамо»;
- Музейный комплекс УГМК;
- Дом Н.И. Севастьянова;
- Конструктивистская гостиница «Исеть».
Конкурс «Достояние Среднего Урала» проводится по инициативе губернатора Евгения Куйвашева второй год подряд. Цель мероприятия — популяризация, уникальность и самобытность Свердловской области среди субъектов РФ. Общественный статус может быть присвоен историческим событиям, достижениям науки, культуры, спорта, географическим объектам, коллективам и организациям.
Общественное голосование будет проводиться на портале «Госуслуги» с 1 августа по 1 декабря 2023 года. Награждение состоится 17 января 2024 года, в День 90-летия образования региона.
Напомним, в 2022 году наибольшее количество (11 506 голосов) набрал Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени Самойлова. Второе место заняла Ирбитская ярмарка (10 692 голоса). Третье — трамвай Волчанска, города, названного в книге рекордов России самым маленьким городом страны с трамвайным движением. Как пошутил Евгений Куйвашев, за него проголосовал весь Волчанск (численность его населения, по данным Свердловскстата, 8,5 тыс. жителей, за трамвай свой голос отдали более 9 тыс. человек).