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Участниками конкурса «Достояние Среднего Урала» станут дом Севастьянова и «Оленьи ручьи»

Экспертная комиссия выбрала 15 кандидатов на присвоение статуса «Достояние Среднего Урала». Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

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Исторический сквер Екатеринбурга

Исторический сквер Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Вид на музейный комплекс &quot;Северская домна&quot;

Вид на музейный комплекс "Северская домна"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Природный парк &quot;Оленьи ручьи&quot;

Природный парк "Оленьи ручьи"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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Исторический сквер Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Вид на музейный комплекс "Северская домна"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Природный парк "Оленьи ручьи"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

В шорт-лист конкурса решением экспертной комиссии, состоящей из представителей общественных палат муниципалитетов региона и общественных советов при органах власти попали:

  • Уральский государственный академический русский народный хор;
  • Алапаевская узкоколейная железная дорога;
  • Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал — старый Демидовский завод»;
  • Волейбольный клуб «Уралочка»;
  • Музейный комплекс «Северская домна»;
  • Карьер хризотил-асбеста Уральского асбестового горно-обогатительного комбината;
  • Невьянская наклонная башня;
  • Уральский добровольческий танковый корпус;
  • Исторический сквер Екатеринбурга;
  • Зенитный ракетный комплекс завода имени М.И. Калинина;
  • Природный парк «Оленьи ручьи»;
  • Екатеринбургский спортивный комплекс «Динамо»;
  • Музейный комплекс УГМК;
  • Дом Н.И. Севастьянова;
  • Конструктивистская гостиница «Исеть».

Конкурс «Достояние Среднего Урала» проводится по инициативе губернатора Евгения Куйвашева второй год подряд. Цель мероприятия — популяризация, уникальность и самобытность Свердловской области среди субъектов РФ. Общественный статус может быть присвоен историческим событиям, достижениям науки, культуры, спорта, географическим объектам, коллективам и организациям.

Общественное голосование будет проводиться на портале «Госуслуги» с 1 августа по 1 декабря 2023 года. Награждение состоится 17 января 2024 года, в День 90-летия образования региона.

Напомним, в 2022 году наибольшее количество (11 506 голосов) набрал Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени Самойлова. Второе место заняла Ирбитская ярмарка (10 692 голоса). Третье — трамвай Волчанска, города, названного в книге рекордов России самым маленьким городом страны с трамвайным движением. Как пошутил Евгений Куйвашев, за него проголосовал весь Волчанск (численность его населения, по данным Свердловскстата, 8,5 тыс. жителей, за трамвай свой голос отдали более 9 тыс. человек).

Полина Хабарова

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