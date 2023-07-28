Участниками конкурса «Достояние Среднего Урала» станут дом Севастьянова и «Оленьи ручьи»

Экспертная комиссия выбрала 15 кандидатов на присвоение статуса «Достояние Среднего Урала». Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

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В шорт-лист конкурса решением экспертной комиссии, состоящей из представителей общественных палат муниципалитетов региона и общественных советов при органах власти попали:

Уральский государственный академический русский народный хор;

Алапаевская узкоколейная железная дорога;

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал — старый Демидовский завод»;

Волейбольный клуб «Уралочка»;

Музейный комплекс «Северская домна»;

Карьер хризотил-асбеста Уральского асбестового горно-обогатительного комбината;

Невьянская наклонная башня;

Уральский добровольческий танковый корпус;

Исторический сквер Екатеринбурга;

Зенитный ракетный комплекс завода имени М.И. Калинина;

Природный парк «Оленьи ручьи»;

Екатеринбургский спортивный комплекс «Динамо»;

Музейный комплекс УГМК;

Дом Н.И. Севастьянова;

Конструктивистская гостиница «Исеть».

Конкурс «Достояние Среднего Урала» проводится по инициативе губернатора Евгения Куйвашева второй год подряд. Цель мероприятия — популяризация, уникальность и самобытность Свердловской области среди субъектов РФ. Общественный статус может быть присвоен историческим событиям, достижениям науки, культуры, спорта, географическим объектам, коллективам и организациям.

Общественное голосование будет проводиться на портале «Госуслуги» с 1 августа по 1 декабря 2023 года. Награждение состоится 17 января 2024 года, в День 90-летия образования региона.

Напомним, в 2022 году наибольшее количество (11 506 голосов) набрал Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени Самойлова. Второе место заняла Ирбитская ярмарка (10 692 голоса). Третье — трамвай Волчанска, города, названного в книге рекордов России самым маленьким городом страны с трамвайным движением. Как пошутил Евгений Куйвашев, за него проголосовал весь Волчанск (численность его населения, по данным Свердловскстата, 8,5 тыс. жителей, за трамвай свой голос отдали более 9 тыс. человек).

Полина Хабарова

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