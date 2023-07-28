Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, какие проекты на первичном рынке Москвы доступны рядом с реками и прудами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Количество новостроек около водоемов значительно выросло. На первичном рынке Москвы представлен широкий выбор готовых либо находящихся на высокой стадии строительства комплексов у воды.

Каждая третья новостройка, сдаваемая сегодня в столице, расположена в радиусе 1 км от рек или прудов. При этом доля проектов в шаговой доступности до берега значительно меньше — около 15%. Но несмотря на рост экспозиции в этом секторе, стоимость недвижимости у реки продается в среднем на 30% дороже аналогичного жилья вдали от водоема, посчитали эксперты компании Regions Development.

При этом лоты с непосредственным видом на воду в соответствующих проектах, как правило, самые востребованные и, как следствие, стоят еще дороже.

По мнению экспертов, жилые проекты около водоемов имеют ряд важных преимуществ. Среди них — уникальная локация, видовые характеристики, экология и ограниченность предложения. Эти факторы являются немаловажными при принятии покупателем решения о приобретении недвижимости.

Кроме того, из-за дефицита локаций цена подобных лотов имеет перспективы для дальнейшего роста, что, вероятно, обеспечит инвестору значительный доход при сдаче жилья в аренду или при его продаже спустя несколько лет, отмечают эксперты.

По данным аналитиков компании «Метриум», в этом году на первичном рынке Москвы запланирован полный или частичный ввод 75 комплексов, от которых до водоемов менее 1 км. Среди них рядом с Москвой-рекой находятся 25, вблизи Яузы — 10, остальные — около прудов и таких рек, как Десна, Сетунь, Сходня и Раменка.