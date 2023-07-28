Шестой кассационный суд оставил в силе штраф по делу «о лапше на ушах»

Шестой кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе постановление Новокуйбышевского городского суда по делу «о лапше на ушах» депутата губернской думы от КПРФ Михаила Абдалкина. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ранее первая инстанция оштрафовала парламентария за дискредитацию Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 ч. 1 КоАП) на 150 тыс. руб. Это произошло после того, как Михаил Абдалкин опубликовал в соцсетях видеоролик, на котором он с лапшой на ушах смотрит фрагмент послания президента. Самарский областной суд в мае также оставил в силе решение первой инстанции. Тогда представители депутата отметили, что в случае отказа в кассационном суде, они планируют дойти до Верховного суда.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Депутат дойдет до Верховного суда».

Ани Айвазян