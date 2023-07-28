Здание бани на Лиговском проспекте признали памятником

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) включил здание бани Лиговского банно-прачечного комбината в единый реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Об этом 28 июля сообщили в пресс-службе комитета.

В Смольном отметили, что симметричная портальная композиция с витражным остеклением и двумя закругленными объемами лестничных клеток по углам «служит акцентом в застройке Лиговского проспекта». В настоящее время в здании комбината бани не работают.

Лиговские бани на Лиговском проспекте, 269 были построены в 1934 году по проекту архитектора Демкова. Лицевой фасад здания выполнен в приемах петербургского конструктивизма. Проект бани был создан под титулом «Баня пропускной способностью 500 человек в час».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургские градозащитники собираются просить губернатора Александра Беглова спасти от сноса историческое здание мясокомбината «Самсон» на Московском шоссе.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте