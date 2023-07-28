Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, какие галереи и почему решили уделить внимание работам художника, созданным в конце его жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: wikimedia.org Фото: wikimedia.org

Цитата: «Чтобы определить настоящий характер вещей здесь, нужно смотреть на них и рисовать их очень долго». Письмо Винсента Ван Гога брату Тео, Арль, 26 сентября 1888 года.

«Сад кипарисов», самую дорогую картину Ван Гога ($116,8 млн), пока еще можно увидеть любому зрителю, поскольку она является топ-экспонатом выставки «Кипарисы Ван Гога», которая в настоящее время проходит в Музее Метрополитен в Нью-Йорке (май-август 2023 года). Впервые эта тема стала предметом выставки.

Наблюдая за пошаговым исследованием художником этих хвойных деревьев, которое стало для него обычным за два года жизни в Провансе, Музей Метрополитен видит его одержимость предметом изображения, который он находил одновременно захватывающим и трудным.

Винсент удивлялся, «что никто еще не сделал их такими, какими я их вижу». Практически кипарисы стали его визитной карточкой в работах этого периода, с сентября 1888 года и почти до конца, до мая 1890-го.

Выставки в Музее Ван Гога в Амстердаме (май-сентябрь 2023-го, к 50-летию этой галереи) и в Орсе в Париже (октябрь 2023-февраль 2024-го) продолжают хронологическую нить выставки Музея Метрополитен, выделяя последние два месяца жизни художника в Овер-сюр-Уаз.

Еще ни одна экспозиция не посвящалась исключительно этому заключительному и решающему этапу жизни и творчества художника: за два месяца он создал 74 картины и 33 рисунка, в том числе знаковые работы, такие как «Доктор Гаше», «Эглиз д'Овер-сюр-Уаз» или «Пшеничное поле с воронами», Champ de ble aux corbeaux.

Винсент тяжело болел в Арле и плохо перенес пребывание в больнице для душевнобольных Сан-Реми. Он ненадолго переехал в Париж, поближе к брату Тео и к доктору Гаше, в то время известному специалисту по лечению меланхолии, покровителю художников и коллекционеру произведений искусства.

Потом в Овер-сюр-Уаз в мае и покончил с собой два месяца спустя, 29 июля 1890 года. Годом раньше он писал Тео из Арля: «Безумие имеет, по крайней мере, одно преимущество; что, возможно, человек становится менее исключительным».