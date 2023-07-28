Премьер-министр Катара посетил Украину

Премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль-Тани прибыл с необъявленным визитом на Украину, сообщает Reuters. Ожидается, что в Киеве он встретится и проведет переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским.

«Аль-Тани прибыл сегодня, 28 июля, с визитом на Украину, в ходе которого передаст приветствие эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани президенту Владимиру Зеленскому, а также обсудит с ним ряд важных вопросов»,— сообщили в катарском внешнеполитическом ведомстве. Помимо встречи с украинским президентом также премьер Катара планирует встретиться с главой правительства Украины Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел страны Дмитрием Кулебой. Заранее о визите катарского премьера на Украину не сообщалось.

22 июня господин Аль-Тани побывал в Москве и в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным «донес до российских властей позицию Катара по поддержке всех международных усилий по мирному урегулированию кризиса на Украине». В ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным Мохаммед бин Абдулрахман Аль-Тани отметил, что текущий конфликт между Россией и Украиной будет разрешен «максимально быстро мирными средствами в соответствии с принципами международного права и Уставом ООН». «Катар поддерживает любые дипломатические усилия в этом направлении»,— подчеркивал он.

Подробнее об этом читайте в публикации «Ъ» «Доха небезразлична к Украине».

Александр Кислов