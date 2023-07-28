В Удмуртии после массового заболевания детей в лагере возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по факту массового заболевания детей острой кишечной инфекцией в лагере в Воткинском районе Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике. Дело расследуется по ч. 1 ст. 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, 27 июля в детском лагере произошла вспышка острой кишечной инфекции. 25 человек обратились за медицинской помощью с жалобами на тошноту и рвоту, в том числе 21 ребенок.16 заболевших детей госпитализированы. Остальные дети и взрослые проходят амбулаторное лечение. На место выехали следователи СК.

Напомним, информация о вспышке острой кишечной инфекции в лагере «Юность» появилась накануне. Сегодня управление Роспотребнадзора по итогам обследования отчиталось, что у семи сотрудников лагеря, в том числе троих работников пишеблока, выявлены норовирусы, их отстранили от работы и направили в больницу. Работа лагеря приостановлена.

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