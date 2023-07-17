В рамках Дня города в Екатеринбурге с 12 по 19 августа пройдет новый фестиваль «КиноТеатрум», указано на сайте организаторов. Возле киноконцертного театра «Космос» на набережной Исети покажут зарубежные фильмы, спектакли и концерты.

Как указано на сайте фестиваля, организаторы мероприятия выкупили права на показ зарубежных музыкальных фильмов еще в прошлые годы. На территории проведения будет работать фуд-зона, для зрителей установят около 500 стульев.

«КиноТеатрум» откроется 12 августа в 19:00 концертом композитора Ильи Бешевли. За время проведения фестиваля зрители смогут посмотреть различные фильмы, спектакли и живые концерты. В частности, на площадке покажут фильмы «Укрощение строптивой», «Снежная королева», пройдет спектакль «Свердловский рок» и концерт кавер-группы «Ноль Калорий».

По данным организаторов, «КиноТеатрум» — это проект частного универсального театра «Театрум», реализуемый по инициативе городской администрации, как продолжение традиции проведения Венского фестиваля музыкальных фильмов в Екатеринбурге с 2010 по 2021 годы.

Напомним, Венский фестиваль музыкальных фильмов в Екатеринбурге, который проходил каждое лето с 2010 года, отменен. Один из основных партнеров фестиваля, International Musicand Media Centre (Австрия), отказался от сотрудничества с Россией после начала спецоперации на Украине.

Полина Хабарова

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