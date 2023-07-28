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Коммерсантъ FM
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Совет федерации одобрил передачу Росгвардии тяжелой техники и танков

Совет федерации одобрил поправки, которые разрешают Росгвардии использовать военную технику. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Поправки вносятся в федеральный закон «О войсках национальной гвардии». Формально термин «оружие» в документе будет заменен на «вооружение» (устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражений живой или иной цели,— на совокупность оружия и технических средств его применения).

27 июня после встречи президента Владимира Путина с силовиками глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что его ведомство получит на вооружение тяжелую технику, в том числе собственные танки. Их встреча прошла после мятежа ЧВК «Вагнер» 23–24 июня.

После этого в Telegram-каналах появились сообщения о том, что Росгвардия получит технику ЧВК «Вагнер». Однако депутат Александр Хинштейн опроверг это. По его словам, решение о передаче Росгвардии тяжелой военной техники президент принял в начале года и это не связано с мятежом. Он сообщил, что технику Росгвардия будет получать по гособоронзаказу.

Анастасия Ларина

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