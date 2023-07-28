В Свердловской области увеличили размер компенсации за услуги ЖКХ

В Свердловской области на 3-4% увеличили размер компенсации оплаты услуг ЖКХ. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. Власти объяснили рост ежегодным повышением ставок платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения, а также ставок платы за наем жилого помещения.

Региональный стандарт ЖКУ применяется для расчета субсидий, когда расходы на их оплату ЖКХ превышают 22% в совокупном доходе семьи. Кроме того, льгота доступна одиноко проживающим жителям и семьям, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.

За 2022 год субсидию получили более 132,6 тыс. человек на сумму более 1,8 млрд руб. Средний размер субсидии на семью составил 1,5 тыс. руб. в месяц. В этом году на субсидии из регионального бюджета выделили порядка 2,5 млрд руб.

Напомним, в Свердловской области с 1 июля 2024 года тарифы на электроэнергию для населения могут вырасти на 6%. В случае повышения тарифа, минимальная цена киловатт-часа вырастет до 5,46 руб., а максимальная — до 5,49 руб. Сейчас ставка составляет 5,15 руб. за кВт/ч. В 2023 году в большинстве муниципалитетов регионов тарифы на электричество выросли не более чем на 9,5%. Цены за газ и воды также подняли до 9%. При этом сборы за капремонт выросли на 41%.

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