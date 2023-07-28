Нижегородские власти прогнозируют развитие инклюзивного туризма

Министерство туризма и промыслов Нижегородской области наблюдает увеличение спроса на экскурсионные поездки для людей с ограниченными возможностями. В 2022 году регион посетили 2,2 тыс. инвалидов, общий турпоток составил 3,9 млн человек, сообщили «Ъ-Приволжье» в министерстве. «Принимая во внимание рост спроса на экскурсионные поездки среди лиц с ограниченными возможностями, в ближайшей перспективе прогнозируется развитие данного направления, в том числе в части вопросов организации транспортных перевозок»,— подчеркнули в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Накануне участники IV Всероссийского туристического форума «Пора путешествовать по России» обсудили проблемы инклюзивного туризма. Спикеры из объединений людей с ограниченными возможностями рассказали о проблемах со спецтранспортом и отсутствии информации о номерах в отелях, подготовленных для инвалидов. При этом инвалиды хотят и готовы путешествовать, но отмечают, что многие интересные им места не оборудованы для них, и попасть туда бывает сложно. Представители турагентств полагают, что инклюзивный туризм требует дополнительных разработок туристических маршрутов, сейчас подобные туры готовы предложить немногие компании.

В министерстве отметили, что условия для комфортного пребывания инвалидов в Нижнем Новгороде были учтены при подготовке к 800-летию города в 2020-2021 годах. Это учитывается и при реконструкции и проектировании гостиниц. В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» минтуризма предоставляет гранты, которые могут быть использованы на проекты в сфере развития доступной среды и инклюзивного туризма.

Владимир Зубарев