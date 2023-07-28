Британское Министерство обороны по ошибке отправило секретные документы в Мали вместо Вашингтона

Министерство обороны Великобритании начало расследование инцидента с отправкой в Мали электронного послания с содержащейся в нем секретной информацией, предназначенной для Министерства обороны США. О самом факте такой ошибки первой сообщила лондонская The Times, не раскрывшая источников своей информации.

Как отмечается в публикации, основная часть ошибочно отправленных в Мали сообщений содержали рутинную информацию, к примеру о датах отпусков некоторых сотрудников британского Министерства обороны. Тем не менее часть документов (и газета сообщает, что видела их) касалась британских исследований в области сверхзвуковых ракет.

Причиной ошибки называют описку в адресе: вместо домена .mil, использующегося Министерством обороны США, авторы писем указывали домен .ml, принадлежащий Мали.

Как сообщал «Ъ» на минувшей неделе, расследование другой британской газеты, Financial Times, выявило факт того, что американские военные годами ошибочно отправляли в Мали самого разного рода электронные сообщения. Пока администрацией домена занимался нидерландский управляющий, такие сообщения отфильтровывались и возвращались в Пентагон. Однако на прошлой неделе контроль за доменом полностью перешел властям Мали, которые смогут распоряжаться всей ошибочно присылаемой американской военной почтой по своему усмотрению. The Times в этой связи отмечает, что африканское государство, как считается, имеет достаточно хорошие связи с Россией. Газета напомнила, что Мали входит в число тех семи африканских стран, которым было обещано бесплатно до 50 тыс. т российского зерна.

Министерство обороны Великобритании в ответ на запрос британских журналистов уже подтвердило факт начала проверки «потенциального нарушения», отказавшись от более подробных комментариев.

Андрей Келекеев