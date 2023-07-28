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В ярославском СК на транспорте рассказали о расследовании громких дел

В 2022 году ярославским следственным отделом на транспорте расследовалось 65 дел, из них 25 были направлены в суд, а 15 — прекращены. Об этом рассказала руководитель ярославского отдела Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Анастасия Ранзебова в интервью газете «Северная магистраль».

Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

Наиболее сложным делом Анастасия Ранзебова назвала расследование крушения баржи в Рыбинском водохранилище, где погибли два матроса. Она отметила, что сложность при расследовании заключалась в том, что большая часть нормативных документов водного транспорта не менялась с советских времен и не всегда применима.

«В результате неправильных действий капитана судна, не проконтролировавшего должным образом погрузку, незакрепленные рулоны металлопроката сместились и создали крен судна. Капитан, пытаясь спасти груз, не принял вовремя решения о затоплении баржи и эвакуации людей, в результате чего двое работников Ярославского речного порта погибли»,— рассказала госпожа Ранзебова. «Ъ-Ярославль» сообщал, что окончательный приговор капитану судна был вынесен только спустя три года. Мужчина приговорен к 3,5 годам колонии-поселения.

Кроме того, ярославский отдел расследовал и гибель сотрудника кафедры экономики и инноваций МГУ Алексея Алтухова во время испытания импеллеров при неудачном прыжке с парашютом.

«Алтухов совершил прыжок с дельтаплана, но, пытаясь задействовать свое изобретение, не успел воспользоваться парашютом и погиб»,— рассказала руководитель следственного отдела.

Также в 2022 году было расследовано дело в отношении машиниста-инструктора одного из эксплуатационных локомотивных депо. Два года машинист получал взятки и скрывал за них нарушения подчиненных. Также он вымогал обманным путем у них деньги за несуществующие нарушения. В другом деле за взятки преподаватель ярославского филиала Петербургского государственного университета путей сообщения помогала студентами защитить диплом.

Алла Чижова

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