Ярославский суд вынес приговор капитану за гибель двух матросов

Ярославский областной суд вынес обвинительный приговор Денису Саватееву, который признан виновным в нарушении правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее гибель двух матросов и утопление баржи. Решение размещено на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что баржа затонула на Рыбинском водохранилище 28 августа 2020 года во время шторма из-за смещения груза. Уголовное дело было возбуждено в отношении капитана-механика буксира-толкача.

Это уже второй обвинительный приговор по делу. В апреле 2022 года Рыбинский горсуд приговорил Саватеева к 3,5 годам колонии-поселения, признав виновным в нарушении правил безопасности и эксплуатации объекта водного транспорта. В июле прошлого года Ярославский облсуд отменил решение районного суда и оправдал капитана. Второй кассационный суд общей юрисдикции в мае 2023 года посчитал, что облсуд при вынесении вердикта неправомерно критиковал экспертизу по уголовному делу, а также оценивал действия капитана во время происшествия. Поэтому дело было возвращено на повторное рассмотрение в Ярославский облсуд.

10 июля 2023 года Ярославский областной суд вынес капитану обвинительный приговор по ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц). Как и в первый раз, капитана приговорили к 3,5 годам колонии-поселения.

Алла Чижова