Орбан: Европа уже не может поддерживать Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth выступил за мирное урегулирование конфликта на Украине, прекращение огня и начало переговоров. Он отметил, что Европа не приспособлена «делать большие деньги» так, как это делают США. Тем временем Евросоюз предлагает выделить Украине €100 млрд.

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Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Виктор Орбан

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«С помощью всевозможных финансовых манипуляций американцы могут делать большие деньги, но Европа — это другой разговор, она к этому не приспособлена. Мы не можем производить деньги так легко, как это делают американцы»,— сказал премьер (перевод по ТАСС). Он отметил, что «европейская экономика находится в беде», а «война, похоже, не закончится».

Виктор Орбан также заявил, что на дальнейшую поддержку Украины странами Запада повлияют президентские выборы в США осенью 2024 года. По его словам, все зависит от того, решит ли Джо Байден идти на выборы, не закончив «прокси-войну», или «захочет идти на выборы с прекращением огня и миром».

По мнению премьера, боевые действия на территории Украины сейчас нужны не самим украинцам, а странам Запада. «Эта война больше не является войной украинцев. У украинцев кончились силы, только деньги Запада поддерживают Украину»,— заключает он.

Господин Орбан отмечает, что США «тратит бесчисленные миллиарды» в Восточной Европе. По его мнению, «только западные деньги поддерживают Украину в живом состоянии, а украинскую армию в дееспособном». «Суверенитет Украины практически потерян. Потому что страна, у которой нет финансового дохода, которая не может обеспечить работой своих граждан, не то что финансировать войну, не суверенна»,— сказал Виктор Орбан.

Сегодня, 27 июля, глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что венгерские власти выступают против предложения Евросоюза выделить Украине военную помощь в размере €20 млрд. 20 июля глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона ждет ответа от ЕС о том, куда ранее были направлены выделенные на военную помощь Украине €10 млрд. 14 июля Виктор Орбан сказал, что «мир наступит завтра утром», если этого захотят в США. При этом премьер подчеркнул, что «весь мир думает над тем», почему Вашингтон не хочет завершения военных действий. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль согласен с оценками премьер-министра.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Полина Мотызлевская