100 лет российскому волейболу!

Целый век эта игра остается одной из самых зрелищных. Национальные женские и мужские команды, тренеры, юниоры внесли свой вклад в успех волейбола не только в рамках страны, но и на международной спортивной арене.

Столетие – весомый повод вспомнить о триумфальных победах, подвести итоги, поставить новые цели и двигаться вперед. 28 июля 1923 года состоялся первый официальный матч в Москве. Тогда на площадке на улице Мясницкой в дружеском матче сошлись команды студентов Высших художественно-технических мастерских и Государственного техникума кинематографии. Этот день стал отправной точкой для развития волейбола. С тех пор прошло 100 лет, но с каждым годом этот вид спорта завоевывает сердца новых болельщиков, на волейбольные площадки приходят будущие звезды.

Нельзя не отметить вклад кубанских волейболистов. Краснодарская команда «Динамо» дебютировала на союзных состязаниях в 1946-м году в Одессе. Уже тогда в краевом центре действовал стадион «Динамо», работала краевая организация динамовского спортивного общества, которая активно поддерживала команду. Наших спортсменов всегда отмечали как ярких, талантливых и успешных игроков.

Поддержка кубанского волейбола – одна из социальных задач, которые инвестиционный холдинг AVA Group реализует в рамках программы устойчивого развития. В 2023 году холдинг стал генеральным спонсором женской волейбольной команды «Динамо». Коллектив AVA Group поддерживает команду на соревнованиях, приходит болеть на матчи. Гордимся звездами кубанского волейбола – Валентиной Огиенко, Верой Дуюновой, Натальей Кудревой, Людмилой Щетининой и Зоей Юсовой, Анной Матиенко, Натальей Дианской, Евгенией Старцевой и Еленой Муртазаевой – призерами олимпийских игр или чемпионатов мира. А также ждем ярких побед от Светланы Масалевой, которая получила вызов на сбор национальной команды России в 2023 году.

Впереди много амбициозных планов – привить любовь к волейболу подрастающему поколению, проводить чемпионаты в каждом дворе жилых комплексов AVA Group, развивать волейбольные традиции, создавая среду здорового образа жизни. Яркость и адреналин игр наших волейболисток заряжает не только поддерживать команду на матчах, но и самим заниматься спортом.

Уверены, вместе с опытом краснодарского «Динамо», у нас это получится!

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