16 детей из лагеря «Юность» в Удмуртии госпитализировали с признаками острой кишечной инфекции

Число госпитализированных с признаками острой кишечной инфекции из детского лагеря «Юность» в Удмуртии выросло до 16. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики. Они размещены в инфекционном отделении Воткинской детской городской больницы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«На сегодняшнее утро из 16 госпитализированных четверо находятся в состоянии средней степени тяжести, 12 — в легкой. Еще пять детей, состояние которых оценивается как удовлетворительное, находятся на амбулаторном лечении»,— сообщил заместитель министра здравоохранения республики Наталья Соколова.

Еще трое взрослых с признаками инфекции получают лечение амбулаторно.

В управлении Роспотребнадзора сообщили, что по итогам лабораторных исследований у семи сотрудников лагеря, в том числе троих, работавших в пищеблоке обнаружены норовирусы. Сотрудники отстранены от работы и направлены в больницу. Работа лагеря «Юность» приостановлена.

Всего по данным Роспотребнадзора на утро 28 июля зарегистрировано 25 случаев инфекции, в том числе у 21 ребенка. Эпидемиологическое расследование продолжается.

Напомним, о вспышке острой кишечной инфекции стало известно накануне вечером. Тогда сообщалось об одном госпитализированном ребенке в состоянии средней степени тяжести и 11 в удовлетворительном состоянии, в том числе 8 детях.

Всего врачи осмотрели более 200 детей и более 40 взрослых сотрудников. Все они находятся под наблюдением. На данный момент врачи ведут наблюдение за всеми, кто находился в контакте с заболевшими.

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