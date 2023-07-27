Одного ребенка госпитализировали из-за вспышки острой кишечной инфекции в детском лагере в Удмуртии

Один ребенок госпитализирован из детского лагеря «Юность» в Воткинском районе Удмуртии, где зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики. Он находится в состоянии средней степени тяжести.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Остальные 11 заболевших, в том числе 8 детей, находятся в удовлетворительном состоянии. Они будут наблюдаться амбулаторно.

Всего врачи осмотрели более 200 детей и 43 работника лагеря. У них забраны анализы, признаков заболевания нет. Врачи продолжают наблюдение за всеми, кто был в контакте с заболевшими. Сейчас специалисты устанавливают причину вспышки.

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