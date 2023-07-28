Число погибших на московских дорогах снизилось на 10% с начала года

Количество людей, которые погибли в результате аварий на дорогах Москвы, за шесть месяцев 2023 года снизилось на 10%. Сократилось и число аварий с пострадавшими, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Москва остается лидером по безопасности дорожного движения, и мы продолжаем снижать аварийность на дорогах города. В Москве за шесть месяцев число погибших на дорогах снизилось на 10%, а еще стало меньше аварий с пострадавшими — на 4% и раненых — на 7%»,— рассказал «РИА Новости» господин Ликсутов.

По словам заммэра Москвы, благодаря комплексному подходу с начала текущего года в 83 очагах аварийности проведено более 100 изменений в организации движения. В качестве примера господин Ликсутов отметил, что возле дома № 11 на улице Миклухо-Маклая установили камеры на контроль скорости после того, как в 2022 году там произошло пять ДТП. На Нежинской улице рядом с Аминьевским шоссе произошло три столкновения автомобилей в прошлом году, поэтому здесь появились камеры, контролирующие скорость и проезд на запрещающий сигнал светофора, а также установили дополнительную секцию на светофоре и изменили его режим работы.

Согласно статистике МВД, в которую попадают только ДТП с погибшими и ранеными, в 2022 году в России произошло 126 705 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Каждое девятое — со смертельным исходом. За год на дорогах страны погибли 14 172 человека. Еще 159 635 получили травмы. Каждая девятая авария в России произошла по вине пьяных водителей.

О ситуации с ДТП читайте в материале «Аварии уперлись в дороги».

Милена Костерева