Стоимость одного из крупнейших кузбасских ТРЦ увеличилась на 59 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Сити молл инвест» Мария Патрушева опубликовала новую оценку рыночной стоимости активов предприятия. Определенная оценщиком стоимость имущества обанкроченного ООО, которое включает шестиэтажное здание торгово-развлекательного центра «Сити Молл» общей площадью 83,59 тыс. кв м и право аренды земельного участка площадью 35,84 кв. м, составляет 2,568 млрд руб. при балансовой стоимости 1,874 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Новая оценочная стоимость на 59 млн руб. больше стоимости по предыдущей оценке, опубликованной конкурсным управляющим ООО Максимом Шкарупиным в марте этого года. 21 июня он был отстранен от должности по жалобе одного из конкурсных кредиторов «Сити молл инвеста».

Сейчас на рассмотрении кемеровского арбитража находятся иски единственного учредителя ООО «Сити молл инвест» Юрия Егорова и последнего директора должника Елены Бырдиной о разрешении разногласий по цене реализации активов ООО. При этом первый заявил о необходимости приостановить продажу, и суд удовлетворил это ходатайство. Начальная цена торгов была установлена в 2,5 млрд руб., аукцион планировался 10 марта.

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Игорь Лавренков, Кемерово