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В микрорайоне Красные Казармы хотят установить зону для жилой застройки

Девелоперская группа «Мегаполис» обратилась в комиссию по землепользованию и застройке с предложением дополнить градрегламент новой территориальной зоной смешанной и общественно-деловой застройки и установить ее на четырех участках в микрорайоне Красные Казармы. Два из этих участков, по ул. Чернышевского, 21 и 21б, общей площадью 8,9 тыс. кв. м, принадлежат структуре «Мегаполиса» — ООО СЗ «Петрокоминвест». Другой участок — территория бывшего завода «Арсенал 39» (40,5 тыс. кв. м) арендована соучредителем структур «Развитие» Александром Равцовым у РФ. Заявитель предлагает также установить на карте градостроительного зонирования границы комплексного развития территории (КРТ) в отношении перечисленных земель.

Фото: 2gis.ru

Фото: 2gis.ru

Глава краевого минимущества Лариса Ведерникова отметила, что далее будет разрабатываться концепция освоения участков в Красных Казармах. Инвесторы, по словам министра, готовы построить на указанной территории встроенно-пристроенную поликлинику. «Мы понимаем напряженность территории в Красных Казармах по поликлиникам, детским садам и школам. Все эти вопросы будут урегулированы, вся социнфраструктура, дефицит мест будет учтен в рамках развития этой и прилегающей территорий»,— сообщила Лариса Ведерникова. После того как региональные власти заключат с девелоперами договор о КРТ, на комиссию по ПЗЗ повторно вынесут мастер-план застройки микрорайона. Члены комиссии проголосовали за то, чтобы направить проект на публичные слушания.

Напомним, в апреле этого года стало известно о планах компаний «Мегаполис» и «Развитие» заняться комплексным развитием территории в Красных Казармах. Тогда застройщики не раскрывали подробности проекта. «Мегаполис» намеревается возвести в этом микрорайоне еще один жилой комплекс. В 2021 году девелопер купил у «Сатурн-Р» крупный участок, ограниченный улицами Чернышевского, Вильгельма де Геннина, Модераха, Татищева и Героев Хасана. На этой площадке в 7 га «Сатурн-Р» ранее собирался построить IV очередь ЖК «Арсенал», но потом отказался от этих намерений.

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