Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны с расходами на Украину

Сенат Соединенных Штатов одобрил проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год, который начнется 1 октября. В расходы включены затраты на военную помощь Украине.

Согласно информации телеканала C-SPAN, в поддержку документа высказалось 86 сенаторов, против него выступили 11 участников голосования.

Согласно законопроекту, размер оборонного бюджета США составит $886,3 млрд. В проекте предусмотрено повышение заработной платы военнослужащим на 5,2%, а также «$9,1 млрд на различные меры, направленные на повышение конкурентоспособности с Китаем, и $300 млн для Украины», уточняет The Hill.

Ранее, 14 июля, проект оборонного бюджета США приняла Палата представителей. В поддержку законопроекта тогда проголосовали 219 членов Палаты представителей, против — 210. При этом у обеих палат американского Конгресса разное видение оборонного бюджета страны, в ближайшее время парламентарии начнут консультации по поводу финального варианта документа. После этого проект закона поступит на подпись американскому президенту Джо Байдену.

Подробнее об американском оборонном бюджете читайте в материале «Ъ» «Скрепы вписали в бюджет».

Александр Кислов