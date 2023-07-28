На реконструкцию инфраструктуры аэропорта Новосибирской области выделены 339 млн рублей

Новосибирская область до конца года получит дополнительные средства на реконструкцию инфраструктуры аэропорта «Толмачево». Финансирование составит 339 млн руб. О соответствующем решении комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований сообщил первый зампредседателя Государственной Думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В апреле 2023 года федеральное учреждение Ространсмодернизация объявило торги по выбору подрядчика для реконструкции аэропортового комплекса Толмачево. Контракт выиграло АО «Новосибирскавтодор». Компания предложила выполнить работы за 4,948 млрд руб. при начальной цене закупки 4,949 млрд руб.

Работы будут профинансированы из федерального бюджета, они должны быть выполнены до 31 августа 2027 года.

Аэропорт Толмачево находится под управлением холдинга «Новапорт», его аэродромная инфраструктура – в госсобственности.

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Лолита Белова