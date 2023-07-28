Следователи начали проверку по вспышке кишечной инфекции в детском лагере в Удмуртии

Следователи проводят доследственную проверку по факту вспышки острой кишечной инфекции в детском оздоровительном лагере «Юность» в Воткинском районе Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

27 июля 12 человек, в том числе 9 детей от 10 до 13 лет, обратились в ночное время в медпункт лагеря с жалобами на тошноту и рвоту. Далее в течение суток признаки острой кишечной инфекции выявили у 23 человек, в том числе 20 детей. В СК сообщили, что заболевание протекает в легкой форме.

В рамках доследственной проверки выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

Прокуратура Удмуртии также проводит проверку причин и условий, способствовавших заболеванию несовершеннолетних в лагере. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, будет дана оценка исполнению администрацией детского учреждения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Напомним, в настоящее время специалисты управления Роспотребнадзора выясняют причину вспышки. В минздраве накануне сообщили, что один ребенок был госпитализирован и находится в состоянии средней степени тяжести, остальные 11 в удовлетворительном состоянии.

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