Суд не стал арестовывать мужчину, обокравшего посла РФ в Замбии

Московский районный суд Санкт-Петербурга назначил запрет определенных действий Владимиру Ивченко, обвиняемому в краже барсетки посла РФ в Замбии Азима Ярахмедова. Наказание назначено сроком на два месяца, до 24 сентября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Господина Ивченко обвиняют п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). В пресс-службе уточнили, что мужчина вину полностью признал. По решению суда ему запрещено покидать пределы жилого помещения с 22:00 до 6:00, посещать массовые мероприятия и участвовать в них, а также общаться с кем-либо помимо следователя, адвоката и близких родственников.

Господин Ярахмедова обокрали в супермаркете «О'Кей». Злоумышленник украл у дипломата порядка 400 тыс. руб. Подозреваемый был задержан в день кражи. В квартире у задержанного 52-летнего мужчины нашли похищенную барсетку с деньгами.