Для спасения Риммы Митрошенко не хватает 770 004 руб.

Заведующий отделением патологии позвоночника НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова Сергей Колесов (Москва): «У Риммы грудопоясничный сколиоз 3–4-й степени. За последний год состояние девочки значительно ухудшилось, деформация позвоночника прогрессирует, это повышает вероятность развития тяжелых неврологических осложнений, сердечно-сосудистой недостаточности. Римме необходимо хирургическое лечение с использованием новой технологии VBT, которое позволит избежать осложнений, сохранит подвижность позвоночника, улучшит качество жизни девочки».

Стоимость операции 1 391 004 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 600 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Томск» соберут 21 тыс. руб. Не хватает 770 004 руб.

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