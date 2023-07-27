НМИЦ им. Алмазова нашел поставщика видеостен и экранов за 354 млн рублей

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова» в Санкт-Петербурге подвел итоги конкурса по поставке систем отображения для своего будущего научно-образовательного комплекса на Коломяжском проспекте. Контракт на сумму 354,3 млн рублей будет подписан с ООО «Би.Си.Си.». На закупку 27 июля обратил внимание портал АБН.

Согласно техзаданию, подрядчику необходимо будет поставить заказчику мониторы и экраны. Работы должны быть завершены до середины ноября этого года.

ООО «Би.Си.Си.» зарегистрировано в 2014 года в Петербурге. Согласно данным СПАРК, за 2022 год выручка компании составила 3,3 млрд рублей при чистой прибыли около 15 млн руб. В портфеле госзаказа компании значатся 137 контрактов на общую сумму 3,2 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что для Первого меда в Петроградском районе Петербурга построят новый корпус и отремонтируют действующие за 2,6 млрд рублей.

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